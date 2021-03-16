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Yaşam

Tartıştığı esnafı 12. kattan aşağıya atan kişi hakkında istenen ceza belli oldu

16 Mart 2021 16:11

İstanbul Şişli'de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12. kattan 11. kata atan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çağdaş B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça Çağdaş B. hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Şişli'de bir ticaret merkezinde 22 Şubat günü akşam saatlerinde esnaf İlyas Demirci, tartıştığı 21 yaşındaki Çağdaş B. tarafından 12'nci kattan aşağı atılmıştı. Şans eseri 11'inci kata düşen Demirci, vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle hastanede tedaviye alınmıştı.

İlyas Demirciİlyas Demirci Çağdaş B.Çağdaş B.iş merkeziesnaf
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