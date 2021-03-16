Tartıştığı esnafı 12. kattan aşağıya atan kişi hakkında istenen ceza belli oldu

Taraflar arasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Aşağı atılan İlyas Demirci'nin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Çağdaş B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Çağdaş B. hakkında "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan, 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Çağdaş B. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Öte yandan şüpheli Çağdaş B. de kendisine tokat attığı iddiasıyla müşteki İlyas Demirci'den şikâyetçi oldu. Kamera görüntülerinde de şüpheliye tokat attığı görülen İlyas Demirci hakkında da ayrı bir soruşturma açıldı. Ancak bu suç, uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu gerekçesiyle İlyas Demirci hakkındaki dosya Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. (DHA)