Tartıştığı eşini yüzünden bıçaklayan koca serbest

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, tartıştığı eşi Rukiye T.\'yi (30), yüzünden bıçaklayıp, sol yanağına çarpı işareti atan Musa T. (35), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Musa T. sosyal paylaşım sitesindeki hesabında, \'Sonunda özgürüm. Allahım herşeyi görüp hayrını veriyor. Şükürler olsun\' yazısını paylaştığı görüldü.

Olay, geçen pazartesi günü saat 10.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Turgut Reis mahallesi Sözbir sokakta meydana geldi. Dekorasyon ve mobilya işleri yapan Musa T., evde eşi Rukiye T. ile belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Musa T., eşini yüzünden bıçakladı. Yüzünün her iki tarafından da yaralanan ve sol yanağına çarpı işareti atılan Rukiye T.\'nin yardımına komşuları koştu. Olay sonrası şoka giren genç kadın, komşuları tarafından çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yüzünde derin kesi izleri bulunan Rukiye T. ameliyata alındı. Rukiye T.\'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Evden kaçan Musa T. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Musa T. ilk ifadesinde, \'namus meselesi\' nedeniyle eşini bıçakladığını ileri sürdü. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Musa T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Musa T.\'nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabında, \"Sonunda özgürüm. Allahım herşeyi görüp hayrını veriyor. Şükürler olsun\" diye yaçzdığı görüldü.



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