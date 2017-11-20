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Tartıştığı eşini yüzünden bıçakladı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, Musa T

20 Kasım 2017 16:49

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, Musa T. (35), tartıştığı eşi Rukiye T.\'yi (30) yüzünden bıçakladı. Yüzünün her iki tarafından da yaralanan ve sol yanağına çarpı işareti atılan Rukiye T., hastaneye kaldırıldı. Musa T., polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, bugün saat 10.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Turgut Reis mahallesi Sözbir sokakta meydana geldi. Musa T., evde eşi  Rukiye Türkmen ile belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Musa T., eşini yüzünden bıçaklandı. Yüzünün her iki tarafından da yaralanan ve sol yanağına çarpı işareti atılan Rukiye T.\'nin yardımına komşuları koştu. Olay sonrası şoka giren genç kadın, komşuları tarafından çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yüzünde derin kesi izleri bulunan Rukiye T.\'nin ameliyata alındığı öğrenildi.
Evden 15 yaşındaki kızını yanına alıp kaçan Musa T. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen Musa T. ilk ifadesinde, \'namus meselesi\' nedeniyle eşini bıçakladığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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