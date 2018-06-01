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Tartıştığı eşini ve kızını bıçakladı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'da, O

01 Haziran 2018 12:23

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTA\'da, O.T (56), tartıştığı eşi A.T.\'yi (43) kolundan ve karnından, kızı H.T.\'yi (19) de elinden bıçaklayarak yaraladı.
Karaağaç Mahallesi\'ndeki olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. O.T., eşi A.T. ve kızı H.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.T., eşi A.T.\'yi kolundan ve karnından bıçaklayarak yaraladı. Bu sırada araya girmeye çalışan kızı H.T. ise elinden bıçakla yaralandı. Gürültüler üzerine komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi\'ne sevk edilerek tedaviye alındı. O.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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