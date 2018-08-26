Tartıştığı eşini boğazından bıçakla yaralayan kişi, intihara kalkıştı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’da tartıştığı eşi L.Z.’yi (45) boğazından bıçakla yaralayan koca T.Z. (44), bileklerini keserek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan karı-koca hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Çünür Mahallesi’nde meydana geldi. T.Z. ile eşi L.Z. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre T.Z., eşini boğazından bıçakla yaraladı. T.Z. ardından kendi bileklerini keserek intihara kalkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından karı kocayı hastanede kaldırdı. Tedaviye alınan T.Z. ve L.Z.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.