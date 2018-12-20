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Tartıştığı borç verdiği kişiyi ayağından vurup, rehin aldı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, borç verdiği M

20 Aralık 2018 15:39

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, borç verdiği M.S.\'yi otomobilde tabancayla ateş ederek ayağından yaralayıp, rehin alan E.İ., polisin ikna çabası sonucu eylemine son verdi. Teslim olan E.İ. gözaltına alınırken, yaralanan M.S. ise hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün akşam Göletlipark kavşağında meydana geldi. E.İ., alacağı olduğunu iddia ettiği M.S. ile 21 AS 505 plakalı otomobilde buluştu. M.S.\'ye ait otomobilde seyahat ederken ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen E.İ., yanındaki tabancayı çekip, M.S.\'yi ayağından vurdu, ardından da silahı başına dayadı. 
Olayı fark eden trafikteki diğer sürücüler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polislerin uzun çabası sonucu sakinleşen E.İ., tabancayı bırakıp teslim oldu. E.İ. gözaltına alınırken, ayağından yaralanan M.S. ise ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil ise polisin incelemesinin ardından çekiciyle otoparka götürüldü.

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