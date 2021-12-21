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Yaşam

Tartıştığı belediye otobüsü şoförünü bıçaklamak için taksi tuttu

Diyarbakır'da tartıştığı belediye otobüsü şoförü Mehmet Cingöz’ü sol bacağından bıçaklayan Kadri K. gözaltına alındı

21 Aralık 2021 17:33

Diyarbakır'da Kadri K. bindiği belediye otobüsünde şoför Mehmet Cingöz'le tartışınca araçtan indirildi. Mehmet K. taksi tutarak gittiği son durakta Mehmet Cingöz'ü  bacağından  bıçakla yaraladı. Kadri K. gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde, Eğitim Araştırma Hastanesi ile Diş Hastanesi arasındaki otobüs durağında meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü arızalanınca şoför Mehmet Cingöz, hızını düşürmek zorunda kaldı. Bu nedenle yolculardan Kadri K. ile Mehmet Cingöz arasında tartışma çıktı. Yolcuların da araya girmesiyle Kadri K. otobüsten indirildi.

Kadri K., taksiye binerek otobüsün son durağına giderek şoförü beklemeye başladı. Kadri K. bir süre sonra durağa gelen Mehmet Cingöz’ü  sol bacağından ve parmağından bıçakladı, araya girmeye çalışan başka bir aracın sürücüsü Ramazan Akçil'in de 2 parmağını kırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şüpheli Kadri K., polis tarafından olayda kullanılan suç aleti bıçakla gözaltına alındı. (DHA)

 

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