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Tartıştığı babasını tabancayla bacağından vurdu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, Gökhan Uğur, tartıştığı babası  Bahattin Uğur'u tabancayla bacağından vurarak yaraladı

11 Ocak 2019 15:56

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, Gökhan Uğur, tartıştığı babası  Bahattin Uğur\'u tabancayla bacağından vurarak yaraladı.
Olay, sabah saatlerinde Bahçecik Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen nedenden dolayı Gökhan Uğur ile babası Bahattin Uğur arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Gökhan Uğur, yanında bulunan ruhsatsız tabancasıyla babasına ateş açtı. Oğlunun tabancasından çıkan kurşunun sağ bacağına isabet etmesiyle yaralanan baba Bahattin Uğur, çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Babasını yaralayan Gökhan Uğur, ihbarla gelen polisler tarafından ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına alındı.

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