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Yaşam

Tartıştığı babasını sokakta bıçaklayıp öldürdü

05 Ekim 2009 23:46

SAMSUN´da, 22 yaşındaki İmdat Akın, tartıştığı 62 yaşındaki babası Kadir Akın´ı, sokak yaşamını yitirirken kısa sürede yakalanan oğlu gözaltına alındı.

Soğuksu Mahallesi´nde, bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 4 çocuk babası Kadir Akın, işsiz olan oğlu İmdat Akın ile henüz tespit edilemeyen bir neden dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akın, sokak ortasında babasını ekmek bıçağıyla çeşitli yerlerinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Kadir Akın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaçmaya çalışan İmdat Akın verilen eşgal üzerine olay yerine giden ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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