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Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Halil İbrahim Işıldak (25), tartıştığı babası Abdullah Işıldak'ı (54) bıçaklayarak öldürdü

19 Aralık 2017 16:14

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Halil İbrahim Işıldak (25), tartıştığı babası Abdullah Işıldak\'ı (54) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün gece geç saatlerde İnönü Mahallesi\'nde bulunan Devlet Demir Yolları Lojmanları\'nda meydana geldi. Halil İbrahim Işıldak ile babası Abdullah Işıldak arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Halil İbrahim Işıldak, ekmek bıçağını babasının karnına sapladı. Kavga sesini duyanların yaralı bulduğu Abdullah Işıldak götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Halil İbrahim Işıldak ise gözaltına alındı

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