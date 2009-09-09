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Yaşam

Tartıştığı arkadaşını vurdu

Boşanmak istediği eşinin lehine şahitlik yaptığı gerekçesiyle arkadaşını silahla yaraladı.

09 Eylül 2009 03:00

Boşanmak istediği eşinin lehine şahitlik yaptığı gerekçesiyle arkadaşını silahla yaraladı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir kişi, boşanmak istediği eşinin lehine şahitlik yaptığı gerekçesiyle tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Erdek'e bağlı bir köyde oturan Hüseyin G. (35), geçimsizlik nedeniyle, eşi Ebru G'den (29) boşanmak için Erdek Sulh Hukuk Mahkemesine dava açtı.

Hüseyin G, davada eşi Ebru G. lehine şahitlik yapan arkadaşı Hasan Özkan (44) ile köy kahvehanesinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin G, silahla Özkan'ı yaraladı.

Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılan Özkan, sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Güven Karahan Bandırma Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından firar eden zanlının arandığı bildirildi.

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