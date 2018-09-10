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Tartıştığı arkadaşını öldürdü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te çay ocağı işleten Ziya B

10 Eylül 2018 18:11

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te çay ocağı işleten Ziya B., tartıştığı arkadaşı İbrahim Karadaş\'ı (39) tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, öğle saatlerinde Tekye Mahallesi\'nde meydana geldi. Paşa hamamı sokakta bulunan Altınbaş Pasajı\'nda çaycılık yapan Ziya B., bilinmeyen nedenle İbrahim Karadaş\'a tabancayla ateş edip kaçtı. Yaralanan Karadaş, ihbarla gelen sağlık görevlilerince götürüldüğü Kilis Devlet Hastanesi\'nde kurtarılamadı. Karadaş\'ın cesedi otopsi için morga konulurken, Ziya B. polis tarafından gözaltına alındı.

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