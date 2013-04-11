Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

Malatya'da, 51 yaşındaki S.K., tartıştığı annesi 73 yaşındaki Naime Karaoğlan'ı bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan S.K., saklandığı bir arkadaşının evinde yakalanıp gözaltına alındı

Mikail Pelit'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, olay bugün sabah saatlerinde, ortaya çıktı. Naime Karaoğlan'ın kızı annesine telefonla ulaşamayınca endişelenip durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Paşaköşkü Mahallesi Kanalbaoyu Caddesi'ndeki eve çilingir yardımıyla girdiklerinde, Naime Karaoğlu'nun kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Naime Karaoğlan'ın boğazının kesildiği, vücuduna defalarca bıçak saplandığı belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Öldürülen kadının, hiç evlenmeyen oğlu S.K. ile birlikte yaşadığını tespit eden Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. Evde nöbetçi savcının yaptığı incelemelerin ardından yaşlı kadının cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu 'na kaldırıldı. Polis, cinayeti işlediği tahmin edilen S.K., saklandığı bir arkadaşının evinde yakalandı. Gözaltına alınan S.K., sorgusunda suçunu itiraf ederken cinayetle ilgili detaylar da netleşti. S.K.'nın birlikte yaşadığı annesi ile sürekli tartıştığı, dün öğlen saatlerinde yine tartıştığı, bu sırada mutfakta bulunan ekmek bıçağıyla annesini boğazından ve vücudunun değişik yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

Öldürülen Naime Karaoğlan'ın 4 erkek ve 2 kız çocuğu annesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.