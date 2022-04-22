Tartıştığı anneannesini boğarak öldürdü

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde İsmail Alkız, tartıştığı anneannesi Havva Ruhcan'ı boğarak öldürdü.

Gece saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Yastıkcılar Sokaktaki meydana gelen olayda, İsmail Alkız, birlikte yaşadığı anneannesi Havva Ruhcan ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma büyürken Alkız, anneannesini elleriyle boğmaya çalıştı. Ruhcan'ın hareketsiz kalmasının üzerine Alkız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Havva Ruhcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anneannesini öldüren Alkız ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.