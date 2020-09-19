Tartıştığı akaryakıt istasyonu çalışanına otomobiliyle çarptı!

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, daha önce aldığı yakıtın parasını ödemeyen kimliği belirsiz bir kişi, çıkan tartışmada kendisine doğru elinde sopayla koşan akaryakıt istasyonu çalışanı Tunay Çıldır'a otomobiliyle çarptı.

17 Eylül Perşembe akşamı Yeni Mahalle Eskişehir Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir sürücü ve beraberindeki kişi, otomobille akaryakıt istasyonuna geldi.



İddiaya göre, istasyon çalışanı Tunay Çıldır, ikiliden daha önce aldıkları yakıtın parasını ödemelerini istedi. İkili ile Çıldır arasında tartışma çıktı. Turgay Çıldır, istasyondaki bir odadan eline aldığı sopayla otomobile doğru koşmaya başladı. Sürücü ise, otomobil ile Tunay Çıldır'a çarptı. Çıldır, araç ile duvar arasında sıkıştı.

Ayakları ile omuzunda kırık bulunan Tunay Çıldır ambulansla götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Tunay Çıldır'ın ameliyata alınacağı öğrenildi.



Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için polisin soruşturması devam ediyor. (DHA)