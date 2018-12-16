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Tartıştığı 2 kardeşi tabancayla vurdu

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de, Erdem Ş

16 Aralık 2018 18:25

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de, Erdem Ş., tartıştığı Nihat (61) ve Telat Okumuş (57) kardeşleri tabanca ile vurarak ağır yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde Çarşı Mahallesi Cami Meydanı\'nda meydana geldi. Erdem Ş. ile Nihat ve Telat Okumuş kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdem Ş., belinden çıkardığı tabancası ile Okumuş kardeşlere ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan iki kardeş, çağırılan ambulansla Artvin Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.  Erdem Ş. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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