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Yaşam

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Mutlu P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi

07 Kasım 2012 12:05

İstanbul Kadıköy'den bir kadına şiddet haberi geldi. 64 yaşındaki İsmail P. tartıştığı 42 yaşındaki eşi Mutlu P.'yi bıçaklayarak öldürdü.

Kadıköy'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kişi, gözaltına alındı.

Merdivenköy Mahallesi Güven Sokak'ta yaşayan İsmail P. (64) ile 42 yaşındaki eşi Mutlu P. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, İsmail P., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Mutlu P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekiplerine teslim olan İsmail P., gözaltına alınarak Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

 

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