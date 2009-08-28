Tartışmanıın sonu dayakla bitti

Kardeşlerini defnetmeye giderken, ‘hatalı park etme’ nedeniyle tartıştıkları güvenlik elemanları tarafından öldüresiye dövüldüler.



Karşıyaka Mezarlığı’nda Zöhre Çalış’ın cenazesini defneden aile yakınları mezarlıktan ayrılmak üzere araçlarına yöneldi. Zöhre Çalış’ın kardeşi Sinan Çalış, otomobilinin bir lastiğinin indirilmiş ve yanı başında da birkaç özel güvenlikçi olduğunu gördü. Ellerinde cop bulunan güvenlikçilerin, “Bu arabayı niye buraya bıraktın?” sözleri üzerine, Sinan Çalış, “Acılı bir gün yaşıyoruz. Aracımın lastiğini indirmeniz gerekmezdi” dedi. Bu sırada oğlu Mehmet Çalış da babasının yanına geldi. İddiaya göre güvenlik görevlileri; coplarıyla ve yumruklarıyla Sinan ve Mehmet Çalış’a saldırdı. Yedikleri dayakla kan revan içinde kalan baba oğul, karakola giderek şikâyetçi oldu. Sinan Çalış ve Mehmet Çalış beyin kanaması şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Savcılık soruşturma başlattı.