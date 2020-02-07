Tartışmalı soruşturmalarda imzası olan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevden alındı

Ankara’da geçen hafta gerçekleştirilen ve Sabah gazetesi muhabiri Tülay Canbolat'ın tutuklandığı Bylock soruşturmasını yürüten Anayasal Suçlarla Mücadele Bürosu’ndan sorumlu başsavcı vekili Ender Coşkun görevden alınarak başka bir şubeye atandı.

3 Şubat'ta başsavcı vekili Ender Coşkun, aniden izine ayrıldı. Kulislerde Coşkun'un izine ayrılmasının gerekçesinin, muhabir Canbolat’ın tutuklanmasıyla sonuçlanan Bylock soruşturması olduğu konuşuldu. Süresiz olarak izne ayrılan Coşkun, aynı zamanda üyesi olduğu ve savcılar arasında haberleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan hem başsavcı vekilleri, hem de Anayasal Suçlarla Mücadele Bürosu’nda görevli savcıların üyesi bulunduğu iki ayrı WhatsApp grubundan çıktı.

Soruşturma sebebiyle görevden alındığı iddia edilen Ender Coşkun’a, Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu ile Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nun sorumluluğu verildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın kulis haberine göre Coşkun’un görevden alınmasında “başsavcı Kocaman ile yaşadığı tartışma” etkili oldu. Tartışma konusu olayın ise “istinaf tarafından tahliye edilen eski Korgeneral Metin İyidil’in yeniden tutuklanması sürecinin olduğu” belirtildi. Başta A Haber olmak üzere televizyon kanallarında tutuklanma operasyonunda Ender Coşkun’un rolü anlatıldı. Bu aşamada başsavcı Kocaman’ın adı ise geri planda kaldı.

"Arınç’ın damadıyla ilgili temyiz dosyasını hazırlayan savcı"

Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın da sosyal medya hesabından Coşkun’u överek, “Metin İyidil operasyonu sabah 04.00’e kadar sürmüş. Operasyonu yürüten Ankara Başsavcı Vekili Ender Coşkun ve ekibini kutluyorum. Coşkun, aynı zamanda Arınç’ın damadıyla ilgili temyiz dosyasını hazırlayan savcı. Yemeye çalıştılar ama kursaklarında kaldı. Mücadeleye devam” paylaşımında bulunmuştu. Tayyar ise başsavcıdan ise hiç bahsetmemişti.

Bayrak krizi

Bardağı taşıran son damlanın ise Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Loannis Lagos hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 31 Ocak’ta soruşturma başlatması haberinin olduğu kaydedildi. Konu hakkında başsavcı Kocaman ve Coşkun arasında geçen tartışmanın ardından Ender Coşkun’un, Ankara Başsavcılığı’nın gazetecileri bilgilendirmek için oluşturduğu whatsapp grubundan çıktığı, ardından HSK’ye izin dilekçesi gönderdiği kaydedildi. Ancak HSK izin vermeyince Coşkun, 3 günlük rapor aldı. Coşkun, HSK’dan da tayin istedi.

Bu gelişmelerden sonra başsavcı Yüksel’in Ender Coşkun’u görevden aldığı iş bölümü değişikliği yaşandı. Coşkun, başta KPSS olmak üzere FETÖ’nün kopya girişiminde bulunduğu ÖSYM sınavlarına ilişkin soruşturmaların da sorumluluğunu yürütüyordu.

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