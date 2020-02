Tartışmalı milli takım forması öfke yarattı

Futboldaki tartışmalar, genelde oyuncuların giydiği formadan çok, nasıl oynadıklarına veya hakemin kararları etrafında döner.

Ancak İspanya'da bu hafta öyle olmadı.

İspanyol Milli Futbol Takımı, gelecek yılki Dünya Kupası'nda giyilecek formayı kamuoyuna tanıttı, ancak forma taraftarları birleştireceğine, böldü.

Yeni forma tasarımına karşı çıkanlar, formanın şimdiki İspanyol bayrağına değil, İspanya'nın İkinci Cumhuriyeti bayrağına benzediğini söylüyor. İkinci Cumhuriyet kralın devrildiği 1931'de başmamış ve sadece 1939'a kadar sürmüştü.

Bayrak, yakınları 1936-39 yılları arasındaki iç savaşta ölenlerin acı hatıralarını yeniden gündeme getirebilir. Savaşı milliyetçiler kazanmış ve 1975'teki ölümüne dek iktidarda kalan diktatör Franco'yu işbaşına getirmişti.

Ancak İspanyol Futbol Federasyonu ve Adidas'taki tasarımcılar, formanın herhangi bir siyasi anlamı olmadığını söylüyor.

Forma tartışması, ülkedeik siyasi bölünmelerin büyüdüğü bir ortamda gündeme geldi.

Aslında, sorun mor renk.

Ya da gerçekten mor mu? Or is it purple?

İspanya'nın bayrağı sarı ve kırmızı renklerde. Son tasarımda 1994 Dünya Kupası'nda giyilen formaya atfen mavi renk de ekleniyor.

Ancak mavi renk mor gözüküyor ve bugün hala kraliyet karşıtları tarafından kullanılan, cumhuriyetçilerin bayrağına benziyor.

Cantabria'dan hukuk mezunu Javier Andrés Roldán , formanın "bir hakaret" olduğunu söylüyor ve "Umarım federasyon herekete geçer ve bu renklerle oynamamıza izin vermez" diyor.

Solcu Podemos Partisi'nin lideri Pablo Iglesias da Twitter mesajında "İspanyol Milli Takımı böyle güzel bir forma giymeyeli çok uzun süre oldu. Hepimiz kırmızıların yanındayız" dedi.

Iglesisas ayrıca "2017'de de paranoyak ve yoz bir sağcı hükümet, sonunda hoşlanmadığı renkleri yasaklayacak. Formadaki mor güzel olmakla kalmıyor, İspanyol demokratik isyanını temsil ediyor" dedi.

İspanya, Katalonya'daki yasadışı ilan edilen bağımsızlık referandumundan bu yana hasas bir siyasi dönemden geçiyor.

Barcelona, Madrid ve başka kentlerde karşıt görüşü taşıyanların gösterileri oldu. Katalonya hükümeti görevden alındı ve lider kadrosundan bazı isimlere isyan suçlaması yöneltildi. Başlıca lider Carles Puigdemont sürgünde ve İspanya genelinde insanlar "Ülkem tam olarak ne ve bana ne ifade ediyor?" sorusunun yanıtını arıyor.

Yani, böyle bir şeyin olması için çok yanlış bir zamandı.