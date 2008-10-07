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Kültür-Sanat

Tartışmalı kitap ABD'de piyasada

Hz. Muhammed ile eşi Ayşe'nin hayatının anlatıldığı "Medine'nin Mücevheri" adlı tartışmalı kitap açıklanan tarihten dokuz gün önce ABD'de satı&

07 Ekim 2008 03:00

Hz. Muhammed ile eşi Ayşe'nin hayatının anlatıldığı "Medine'nin Mücevheri" adlı tartışmalı kitap, kitabın İngiliz yayıncısının saldırıya uğramasının ardından, açıklanan tarihten dokuz gün önce ABD'de satışa sunuldu.

Amerikalı yazar Sherry Jones tarafından kaleme alınan ve Beaufort Books adlı yayınevi tarafından ilk etapta 40 bin adet basılan kitap, ülkedeki kitabevi raflarında yerini aldı.

ABD'nin tanınmış yayınevlerinden Random House, kitabın basımını Müslüman toplumunu incitebileceği ve şiddet içeren tepkiler doğurabileceği kaygılarıyla mayıs ayında iptal etmişti.

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