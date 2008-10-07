Tartışmalı kitap ABD'de piyasada

"Medine'nin Mücevheri"nin yayımcısına saldırı

Karikatür krizini unutturacak yeni kriz

Amerikalı yazar Sherry Jones tarafından kaleme alınan ve Beaufort Books adlı yayınevi tarafından ilk etapta 40 bin adet basılan kitap, ülkedeki kitabevi raflarında yerini aldı.ABD'nin tanınmış yayınevlerinden Random House, kitabın basımını Müslüman toplumunu incitebileceği ve şiddet içeren tepkiler doğurabileceği kaygılarıyla mayıs ayında iptal etmişti.