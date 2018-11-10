Tartışmalı Katar uçağı ilk görev uçuşunda; Erdoğan Paris'e TC-TRK ile uçtu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Paris Barış Forumu"na katılmak üzere Fransa'ya gitti. Erdoğan'ın, Paris'e Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Cumhurbaşkanlığı'na hediye ettiği açıklanan ve tartışmalara neden olan, TC-TRK adı verilen Boeing B747-800i VIP tipi uçakla gittiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek "Paris Barış Forumu"na katılmak üzere Fransa'ya gidecek. AirportHaber, Erdoğan'ın, Paris'e, Katar Emiri Al Sani tarafından Cumhurbaşkanlığı'na hediye edildiği açıklanan ve TC-TRK adı verilen Boeing B747-800i VIP tipi uçakla gideceğini yazdı.

Söz konusu uçak bugün ilk kez görev uçuşuna çıkacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Paris'e taşıyacak. Uçağın Türkiye saatiyle 14:30'da Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

94 kişi kapasiteli

Uçağın, 76 yolcu ve 18 mürettebat olmak üzere toplam 94 kişilik taşıma kapasitesi bulunuyor. Boeing Business Jet klasmanındaki uçağın içerisinde tam teşekküllü bir sağlık odası da yer alıyor.