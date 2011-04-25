T24 LogoT24 Logo
Yaşam

TARTIŞMALI HEYKEL KALDIRILIYOR KARS (A.A)

25 Nisan 2011 23:04

-TARTIŞMALI HEYKEL KALDIRILIYOR KARS (A.A) - 25.04.2011 - Kars'taki ''İnsanlık Anıtı''nın kaldırılması için çalışmalara başlandı. Çalışmalar, kesim işleminde kullanılacak elmasın kırılması, havanın kararması ve rüzgar nedeniyle yarına ertelendi. Kars Belediyesinde 7 Mart'ta ihalesi yapılan, Üçler Mahallesi'nde mülkiyeti hazineye ait arazi üzerindeki 24,5 metre yüksekliğinde, 2 betonarmeden oluşan ''İnsanlık Anıtı''nın kaldırılması işini alan firma, akşam saatlerinde çalışmalara başladı. Ancak bu sırada, anıtın kesim işlerinde kullanılacak olan elmas ucun kırılması, havanın kararması ve şiddetli rüzgar sebebiyle çalışmalar yarına ertelendi. Yetkililer, teknik eksikliklerin giderilmesinin ardından, heykelin kaldırılma çalışmalarına yarın sabah devam edileceğini ifade ettiler. İki insan figürlü anıtın 18 parça halinde kesileceği, anıtın parçalarının daha sonra kamyona yüklenerek belediyenin belirleyeceği bir bölgede muhafaza edileceği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24