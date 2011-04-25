-TARTIŞMALI HEYKEL KALDIRILIYOR KARS (A.A) - 25.04.2011 - Kars'taki ''İnsanlık Anıtı''nın kaldırılması için çalışmalara başlandı. Çalışmalar, kesim işleminde kullanılacak elmasın kırılması, havanın kararması ve rüzgar nedeniyle yarına ertelendi. Kars Belediyesinde 7 Mart'ta ihalesi yapılan, Üçler Mahallesi'nde mülkiyeti hazineye ait arazi üzerindeki 24,5 metre yüksekliğinde, 2 betonarmeden oluşan ''İnsanlık Anıtı''nın kaldırılması işini alan firma, akşam saatlerinde çalışmalara başladı. Ancak bu sırada, anıtın kesim işlerinde kullanılacak olan elmas ucun kırılması, havanın kararması ve şiddetli rüzgar sebebiyle çalışmalar yarına ertelendi. Yetkililer, teknik eksikliklerin giderilmesinin ardından, heykelin kaldırılma çalışmalarına yarın sabah devam edileceğini ifade ettiler. İki insan figürlü anıtın 18 parça halinde kesileceği, anıtın parçalarının daha sonra kamyona yüklenerek belediyenin belirleyeceği bir bölgede muhafaza edileceği öğrenildi.