Tartışmalı binaya İletişim Başkanlığı logosu yerleştirdiler

Ankara’nın Çukurambar semtindeki yaklaşık 25 katlı binaya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı logosu yerleştirildi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, söz konusu bina alanı, görevden el çektirilen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek döneminde FETÖ firarisi Akın İpek’e ait Atlantik AŞ’ye verilirken şirket tarafından alana yurt binası yapılmış, şirkete ve binaya 15 Temmuz sonrası el konulmuştu. Yavaş, Gökçek’in tahsisi için soruşturma istemişti.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde bulunan yaklaşık 25 katlı binaya, halihazırda Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün eski binasında bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ismi ve logosu asıldı. Söz konusu bina alanının statüsü, Gökçek döneminde, 2006’da belediye meclisi kararı ile “konut servis alanı” statüsünden “konut ve ticaret alanına” çevrilirken emsal oranı da 2’den 3’e çıkarılmıştı.

Mansur Yavaş, 2016'da soruşturma istemişti

Binaya el konulması ile birlikte söz konusu alanın mülkiyetinin Hazine’ye geçtiği; binanın kullanımının ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda olduğu öğrenildi. Öte yandan ABB Başkanı Mansur Yavaş, 2016’da, İçişleri Bakanlığı’na yaptığı başvuru ile Gökçek’in söz konusu alan için yaptığı tahsisin soruşturulmasını istemiş, İçişleri Bakanlığı ise iddiaların işleme konulmaması kararı vermişti.