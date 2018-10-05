Tartışmalara sebep olan Cumhurbaşkanlığı uçağı yeni haliyle ilk kez görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani'nin, kendisine hediye ettiğini söylediği, muhalefetin ise çok sayıda eleştiride bulunduğu VIP donanımlı özel uçak, yeni haliyle ilk kez fotoğraflandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda giydirilen Boeing 747-8 tipi uçak bugün ilk kez fotoğraflandı. Ay yıldız motifiyle boyanan uçağın üzerine "Türkiye Cumhuriyeti" yazıldı. Normalde 400 yolcu kapasitesi bulunan uçak, özel donanımıyla 76 yolcu taşıyabiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın uçağı Türkiye’ye hibe ettiğini açıklamış, "O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nindir” demişti. Muhalefet partileri uçağın hediye olarak alınmasına tepki göstererek, "Ne karşılığında?" sorusunu yöneltmişlerdi.