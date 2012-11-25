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Dünya

Almanya'da sünnet yasağına 'bundesrat' onayı

Yasa tasarısında sünnetin tıbbi koşullarda acı vermeden yapılması, ailelerin sünnetin riskleri konusunda aydınlatılması, çocuğun görüşünün alınması kabul edildi

25 Kasım 2012 10:28

Almanya’da Müslüman ve Yahudiler’in tepki gösterdiği sünnet yasağı kaldırarak yasal düzenleme kapsamına alan yasa tasarısı Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nde (Bundesrat) gerginliğe sebep oldu.

cnntürk.com.tr'de yer alan habere göre, Federal Adalet Bakanı Sabine Leutheusse-Schnarrenberger'in hazırladığı yasa tasarısı bakanlar kurulu tarafından kabul edildi.

Yasa tasarısı ile Köln Eyalet Mahkemesi’nin aldığı yasak kararının geçersiz kılınırken, sünnetin tıbbi koşullarda acı vermeden yapılması, ailelerin sünnetin riskleri konusunda aydınlatılması, çocuğun görüşünün alınması ön görüldü.

Parlamentoya giden yasa tasarısının yasallaşmasını savunan Schnarrenberger, yasa tasarısını dini cemaat temsilcileri, doktorlar, uzmanlar ve toplumun diğer üyeleri ile yapılan görüşmelerin sonunda hazırladıklarını belirtirken, Köln Mahkemesi’nin yasağını hatırlatarak, “Dünyada erkek çocuklarının sünnet edilmesine ceza veren başka ülke yok" dedi.

Aile Bakanı Kristina Schröder ise “Yahudi ve Müslümanlar bu ülkeye aittir, onlar bu toplumun parçasıdır" şeklinde konuştu.

Sosyal Demokrat Parti’li Federal Meclis Üyesi Marlene Ruprecht de, hükümetin hazırladığı tasarıya karşı çıktı.

Yeşiller Partisi'nden Katja Dörner de çocuk sağlığının dini gelenekten daha önemli olduğunu vurguladı.

Tasarı Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nde (Bundesrat) kabul edildi. Tasarının alt komisyonlarda görüşüldükten sonra yeniden Federal Meclis'in onayına gönderileceği bildirildi.

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