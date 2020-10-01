Tartışma yaratan belgesel; Yaşlı Avrupalı kadınlar 'aşk yaşamak' ve 'ilişkiye girmek' için Gambiya'ya gidiyor

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Britanya'da yaşlı Avrupalıların genç insanlarla aşk yaşamak ve birlikte olmak için Gambiya'yı ziyaret etmesini konu alan bir belgesel tartışma konusu oldu.

BBC Channel 4'da yayınalan "Sex on the Beach" isimli yapımın sunucusu Seyi Rhodes, "Gambiya'nın gece hayatında yüzlerce yaşlı beyaz kadını genç siyah erkeklerle görürsünüz" dedi.

Belgesele göre bazı erkeklere yaptıkları karşısında Avrupalı turistler on binlerce dolar değerinde hediyeler gönderiyor.

Yapıma konuşan 32 yaşındaki Gambiya vatandaşı Alka, bu turistlerin ülkelerine sadece seks için gelmediğini söyledi. Birçok yaşlı Avrupalı kadınla ilişki yaşadığını söyleyen Alka, yerel halkın bu insanlara "tatilciler" olarak hitap ettiğini aktarırken, gelenlerin çoğunlukla "tutku" aradığını ifade etti.

Kendisinin de seks değil, iyi bir ilişki aradığını söyleyen Alka, bazı kadınların sadece kendiyle birlikte olup gittiğini ve daha sonra "Para versem kendini daha iyi hisseder misin?" diye sorduğunu dile getirdi. Asla para istemediğini ifade eden Alka, "Bu teklif benim canımı yakıyor" diye konuştu.

Öte yandan Alka aradığı ilişkiyi bulmuş gibi görünüyor. 32 yaşındaki Gambiyalı, ülkesine gelen 60 yaşında Belçikalı bir "tatilci" ile evlenmek üzere. Alka'nın nişanlısı Francoise, "O çok iyi bir insan. Bana ikinci bir yaşam vermiş gibi hissediyorum" dedi.