Sema Çelebi ile Atik Berberoğlu arasındaki tartışma karakolda bitti.

Bodrum'da düzenlenen güzellik yarışmasında jüri üyeleri Sema Çelebi ile Atik Berberoğlu arasındaki tartışma karakolda bitti.

Sabah Gazetesi'nde Başak Çokan imzası ile yeralan habere göre, kavgada Berberoğlu'nun kaşı patladı, Çelebi'nin ise gözü morardı Televizyon programlarında yaptığı jüri üyeliği ile adından söz ettiren Sema Çelebi ile "cemiyet hayatının ünlü ismi" Atik Berberoğlu arasındaki gerginlik, kavgaya dönüştü.

İki ünlü ismi karakola götüren süreç, Bodrum'daki Clup Marine'de düzenlenen güzellik yarışmasında başladı. Jüri üyeliğini modacı Rıfat Özbek, şarkıcı Fatih Ürek, işadamı Mehmet Birgen, Atik Berberoğlu ve Sema Çelebi'nin yaptığı yarışma sakin başladı. Ancak Sema Çelebi ile Özcan ismindeki arkadaşı arasında başlayan su şakasından hoşlanmayan Atik Berberoğlu'nun tepkisi nedeniyle olaylı bitti. İkilinin birbirlerine yaptığı şakadan rahatsız olan Berberoğlu, birinci gelen güzelin tacını vermek için sahneye giden Sema Çelebi'nin arkasından yürüdü ve konuşmaya çalıştı. Ancak ayağı takılıp yere düşen Berberoğlu'nun kaşı yarıldı.

Pansuman yapılan Berberoğlu, alkolün de etkisiyle Çelebi'ye küfür etmeye başladı. Öfkesi dinmeyen işadamı bununla da kalmayıp Sema Çelebi'ye yumruk attı. Aldığı yumrukla yere yığılan Çelebi bağırarak mekânı terk etti. Gözü moraran Çelebi soluğu karakolda aldı.





