T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tartışılan YÖK üyesi istifa etti

'Üniversitelerde türbana özgürlük' bildirisinin imzacılarından YÖK üyesi Prof Dr. Yunus Söylet, İstanbul Üniversitesi rektörlüğüne aday olabilmek için göre

31 Ekim 2008 02:00

YÖK üyesi Prof. Dr. Yunus Söylet, İstanbul Üniversitesi rektörlüğüne aday olacağı için görevinden istifa etti. Söylet, Bakanlar Kurulu kontenjanından bir yıl önce YÖK üyeliğine atanmıştı. Söylet, “Üniversitelerde türbana özgürlük” bildirisine de imza atan isimler arasında yer alıyor.

İstanbul Üniversitesi’nin akademik yıl açılışında Rektör Prof. Dr. Mesut Parlak, isim vermeden Yunus Söylet’i şöyle eleştirmişti: “YÖK üyesi rektörlüğe aday olur mu? Hem aday olacaksın hem de bu adayın değerlendirileceği kurulun üyesi olacaksın. Dünyada örneği bulunamaz.”


ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24