Tartışılan YÖK üyesi istifa etti

YÖK üyesi Prof. Dr. Yunus Söylet, İstanbul Üniversitesi rektörlüğüne aday olacağı için görevinden istifa etti. Söylet, Bakanlar Kurulu kontenjanından bir yıl önce YÖK üyeliğine atanmıştı. Söylet, “Üniversitelerde türbana özgürlük” bildirisine de imza atan isimler arasında yer alıyor.



İstanbul Üniversitesi’nin akademik yıl açılışında Rektör Prof. Dr. Mesut Parlak, isim vermeden Yunus Söylet’i şöyle eleştirmişti: “YÖK üyesi rektörlüğe aday olur mu? Hem aday olacaksın hem de bu adayın değerlendirileceği kurulun üyesi olacaksın. Dünyada örneği bulunamaz.”





