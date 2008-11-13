Tartışılan isim: Başbakanlık Sözcüsü Beki

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı izlemekle görevli 7 gazetecinin akreditasyonlarını iptal eden Başbakanlık Sözcüsü Akif Beki'nin, göreve başladığı günden bu yana icraatları ve açıklamaları tartışma konusu



Başbakanlık'taki görevine başladığı günden bu yana icraatları ve açıklamalarıyla sık sık tartışma konusu olan Başbakanlık Sözcüsü Akif Beki, kurumları adına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı izlemekle görevli bazı gazetecilerin Başbakanlık akreditasyon kartını iptal ederek, tepkilere neden olan yeni bir bir adım daha atmış oldu.



Sert üslup rahatsızlığı



Bir dönem Kanal 7'nin Ankara temsilciliğini yapan, gazeteci kökenli Beki'nin tartışma yaratan icraatlarından öne çıkanları şöyle:



Uçağa belirli isimler: Beki, Başbakan Erdoğan'ın yurtdışı gezileri için, Başbakanlık uçağı ANA'ya sürekli belirli gazetecilerin alınmasını sağlıyor. Buradaki tercihi de çoğunlukla hükümete yakın gazeteciler oluyor.



Yazarlara sert açıklamalar: Beki, köşe yazarlarının Başbakan Erdoğan ya da Erdoğan'la ilintili konularda yazdıkları eleştirel yazılara dönük, çok sert üslup taşıyan açıklamalarıyla tanınıyor. Birçok köşe yazarıyla karşılıklı sert polemiklere giren Beki, bu nedenle de eleştiriliyor.



Muhabirlerle görüşmüyor: Gazeteci kökenli bir isim olmasına, basının doğru enforme edilmesi görevini üstlenmesine karşın Başbakanlık muhabirleriyle telefonla görüşmemeyi tercih ediyor. Kendisine, bir konuda bilgi almak üzere telefon eden muhabirlerin birçoğuna karşı, tepkisel bir üslup kullanarak "Beni aramayın" diye yanıt veriyor.



Temsilcilere şikâyet ediyor: Zaman zaman medya organlarının Ankara temsilcilerini arayarak, Başbakanlık muhabirini yaptığı haber nedeniyle şikâyet ediyor.



Beki: Gelişmiş demokrasilerde var



Başbakanlık Sözcüsü Akif Beki, 7 Başbakanlık muhabirinin akreditasyonlarının iptaliyle ilgili haberlerin yanlış olduğunu öne sürerek, “Uygulanan sistem, gelişmiş demokrasilerde de kullanılmakta olan bir modeldir” iddiasında bulundu.



Yaptığı yazılı açıklamada, uyguladıkları akreditasyon yönteminin ilan edilmiş, şeffaf ve objektif kriterlere dayandığını, Basın Konseyi’nin önerdiği esaslarla da aynı olduğunu iddia eden Beki, “Tek fark, kural ihlali halinde karar vericinin kim olacağı hususudur. Basın Konseyi, kendisi ‘karar verici’ olmak istemektedir. Bu durumda, aynı zihniyete sahip olduğuna göre, dün yaptıkları açıklamanın muhatabı da en evvel Basın Konseyi Başkanı Sayın Oktay Ekşi’nin kendisi olmaktadır” dedi.



Objektif kriterleri ihlal eden muhabirlerin kartlarının yenilenmediğini öne süren Beki, “Muhalif ya da eleştirel haberleri sebebiyle söz konusu muhabirlerin kartlarının yenilenmediği iddiası tamamen asılsız ve maksatlı bir çarpıtmadır” dedi.



Beki, Başbakanlık basın merkezinde hırsızlık, iftarda korumasız Başbakanlık binası fotoğrafları, cemaat temsilcileriyle görüşme için program değiştirme haberlerini de asılsız olduğunu iddia ettiği haberlere örnek verdi. (Milliyet)

