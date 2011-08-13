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Yaşam

Tartışılan fotoğraf eski tarihli çıktı!

İ.A.'nın ''Hayatımı kararttı'' dediği fotoğrafın Avrupa Komisyonu’nun resmi internet sitesinde 2005’te hazırlanan dosyada yayımlandığı görüldü.

13 Ağustos 2011 03:00

T24 - İ.A.'nın ''Hayatımı kararttı'' dediği fotoğrafın Avrupa Komisyonu’nun resmi internet sitesinde 2005’te hazırlanan dosyada yayımlandığı görüldü.


İzinsiz fotoğrafı hayatını kararttı


Boğazındaki kitleyi aldırmak üzere iki yıl önce İstanbul’da bir devlet hastenesinde ameliyat olan İ.A., yoğun bakımda yattığı sırada çekilen fotoğrafının izinsiz olarak sigara paketleri üzerinde kullanıldığını ve bu yüzden hayatının karardığını iddia etti.


Ancak Avrupa Komisyonu’nun resmi internet sitesinde, söz konusu fotoğrafın, resimli uyarıya geçecek üye ülkeler için 2005’te hazırlanan dosyada yayımlandığı görülüyor.


Milliyet'in haberine göre, İ.A.’nın avukatı Filiz Yaşar Yıldırım, “AB üyesi ülkelerde kullanılan resimleri gördüm. Bizden farklı. Bunlar Türkiye için olan resimler. Her ülkede uyarılar hazırlandıkça siteye sonradan resimler girmiş olabilir. Bu bizi bağlamıyor” dedi.


Avrupa Komisyonu’nun resmi internet sitesinde yer alan “Public Health” (Halk Sağlığı) bölümünde tütün mamülleri alt başlığındaki resimli sağlık uyarıları kısmında yayınlanan yazıda her uyarı için üçer tane olmak üzere 42 renkli fotoğraf ve illüstrasyondan oluşan bir dosya uygulamaya soktu. Üye ülkeler bu arşiv içinden kendilerine en uygun olduğunu düşündükleri görüntüleri seçebilir.”


AB üyesi 25 ülkenin dillerinde hazırlanan dosyalarda, İ.A.’nın kendisine ait olduğunu iddia ettiği fotoğraf da yer alıyor.


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