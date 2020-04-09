Ücretsiz izne çıkarılan çalışanları ilgilendiren tasarıda belediye toplantılarının ertelenebileceği maddesi de yer alıyor

T24 Ankara

İşveren örgütlerinin görüşüne sunulduğu belirtilen yasa teklif taslağında yer alan, işten çıkarmayı üç ay süreyle yasaklayan ancak işverene ücretsiz izin hakkı tanıyan düzenleme tartışma yarattı. Bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenmesini öngören düzenlemeye işçi sendikalarından tepki geldi. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu,”Taslağın bu şekilde yasalaşması kabul edilemez. İşten çıkarılması yasaklanan işçilere en az asgari ücret düzeyi olmak üzere, 4 bin 381 TL'ye kadar ödeme yapılmalıdır. Zorunlu/acil işler dışındaki tüm işler durdurulmalı ve işleri durdurulan işçilere de aynı ödeme yapılmalıdır” dedi. Teklif taslağında, tartışma yaratacak farklı maddeler de bulunuyor.

Taslakta, yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

Geçici İstihdam Güvencesi" maddesi ile İş Kanunu kapsamında olsun olmasın her türlü iş sözleşmesi, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle feshedilemeyecek. Bunun istisnası, işçinin yaşantısından kaynaklanan sağlık gerekçesi, ahlak kurallarına uymamak, tutuklanma vb. haklı fesih nedenleri olacak. Fesih yasağı Cumhurbaşkanı kararıyla 6 aya kadar uzatılabilecek. Ancak işveren işçiyi ücretsiz izne ayırabilecek. Ücretsiz izne ayrılan işçilere ve 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup, kanuna göre işsizlik ödeneğinden istifade edemeyen işçilere, fesih yasağı süresince İşsizlik Fonu'ndan her gün için 39,24 lira nakdi ücret desteği verilecek. Bu düzenleme işçi sendikalarının tepkisini çekti. Fesih yasağını savunan DİSK Başkanı Çerkezoğlu, buna karşılık işverene ücretsiz izin hakkı verilmesinin ve işçilerin sefalet ücretine mahkum edilmesinin adil olmadığını vurguladı. Farklı sendikalardan da işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi durumunda, asgari ücret düzeyinde gelir elde etme haklarının olduğuna dikkat çekilerek, bunun yerine ücretsiz izin formülünün devreye sokulmasının işveren lehine olduğu tepkisi geldi.

Salgın hastalıklar, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, ihtiyaç duyan yaşlılara ve engellilere bakım hizmeti verilebilecek.

Doğal afet ve salgın hastalık gibi nedenlerle belediye meclisi, encümen veya ihtisas komisyonlarının toplantıları, altyapısı yeterli olan belediyelerde sesli, görüntülü ve anlık iletişim teknolojileri vasıtasıyla yapılabilecek. Bu şekille yapılamayan toplantılar, mücbir sebep ortadan kalkana kadar Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından ertelenebilecek. Afet ve salgın gibi durumlarda belediyelerin gelir vergisi tevkifatı, prim ödemeleri, elektrik borçları ile su alacakları Cumhurbaşkanı kararıyla ertelenebilecek.

Doğal afetler ile seferberlik, grev, salgın gibi olaylar nedeniyle ihalelerde süre uzatımı ve sözleşme feshi, mücbir sebep şartları belirlenerek yasaya bağlanacak.

Öğrenim kredisi düzenlemesi

Öğrenim kredilerinde geri ödeme Yİ-ÜFE üzerinden yapılacak. Mücbir sebep halinde öğrencilerin kredi borçlarında indirim ya da erteleme yapılabilecek.

Doğal afetler, grev, salgın hastalık, seferberlik gibi mücbir sebep hallerinde ihale kanunu kapsamı dışında kamu alımı yapılabilecek.

Öğretmenler, iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında, meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacak. Salgın nedeniyle uygulanacak telafi programlarının yaz tatilinde yapılması halinde öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek.

Et ve süt ürünleri ile üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen hızlı tüketim mallarına ilişkin ödemelerin süresi, büyük ölçekli işletmelerde 30 günü geçemeyecek.