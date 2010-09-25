-TARTIŞILAN DEFİLENİN PROVASI YAPILDI MARDİN (A.A) - 25.09.2010 - Mardin Valiliği, ''Bir Doğu Masalı Dört Mevsim'' defilesi öncesinde, bir televizyon dizisinin Kasımiye Medresesi'nin avlusunda çekilen bölümünün yer aldığı CD'yi, defile davetiyesiyle birlikte basın mensuplarına gönderdi. Kasımiye Medresesi'nde yapılacak ''Bir Doğu Masalı Dört Mevsim'' defilesiyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Mardin Valiliği, bir televizyon için çekilen Asmalı Konak dizisiyle ilgili görüntülerin yer aldığı CD'yi, defile davetiyesiyle birlikte ilde görev yapan basın kuruluşlarının temsilcilerine gönderdi. CD'de, dizinin Kasımiye Medresesi'nde çekilen bölümünde, medrese avlusunda dansöz oynatılıp, içki içilen görüntüleri yer alıyor. Kasımiye Medresesi'nde yapılması planlanan defilenin provası, medrese avlusunda gerçekleştirildi. Moda tasarımcısı Cemil İpekçi yaptığı açıklamada, atölyede hazırlanan kıyafetlerin yanında şimdiye kadar sergilemediği şapkaları, terlikleri ve şalvarlarını da görsel zenginlik katmak için defilede sergileyeceğini belirterek, ''Defileden sonra herkes beni daha iyi anlayacak. Unutulmaya yüz tutmuş Mardin ve Mezopotamya giysi kültürünü diriltmeye ve yeniden moda dünyasına kazandırmaya çalışıyoruz. Defilenin olumlu yönde dünya gündemine oturacağına inanıyorum'' dedi. Kadife, pazen, tülbent ve yöreye ait kumaşlarla yöredeki birçok inanışın etnik desenlerinin yer aldığı giysilerin 30'u kadın, 15'i erkek 45 manken tarafından podyuma taşınacağını ifade eden İpekçi, şunları söyledi: ''Mardin'deki bu defilede aslında vurgulamak istediğim, Mezopotamya'nın ve Anadolu'nun ne kadar bereketli bir yer olduğudur. Asırlardır çeşitli inanışların ve farklı dillerin konuşulduğu bu topraklar, insanların birbirleri ile savaştığı zamanlarda bile din, dil, ırk ayırt etmeden üzerinde yaşayan tüm insanları sadece evrenin bir parçası oldukları için kucaklamıştır.'' Hazırlıkları devam eden defilenin koreografisini Yasin Soy üstleniyor.