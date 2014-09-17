Tartılmak kiloyu korumaya yardımcı oluyor

İngiltere ’de bulunan Birmingham Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, tartılmanın kiloyu korumak üzerinde büyük etkisi olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre, kilo veren insanlar haftada bir tartıldıklarında, tartılmayanlara göre daha az kilo alıyor, hatta zamanzaman kilo kaybetmeye devam ediyor.

Daily Mail ’in haberine göre, Birmingham Üniversitesi’nden araştırmacı Claire Madigan, “Tartıya çıkmak, kilo verenlerin kilosunu korumaları için basit bir yöntem” sözleriyle araştırmanın sonucunu özetledi. Uzmanların kilo veren 3 bin kişiden dokuz ay boyunca her hafta tartılmalarını istediği araştırmada, katılımcıların üçte biri bu isteği kabul etti.

Her hafta tartılanların, tartılmayanlara kıyasla daha az kilo aldığı bulgusuna ulaşılan araştırma Journal of Public Health dergisinde yayımlandı.