-TARTE NEW YORK'TA 'SEVMEK'İ SAHNELEDİ NEW YORK (A.A) - 29.01.2011 - Türk Amerikan Repertuar ve Eğlence Tiyatrosu (TARTE), New York'ta ''Sevmek-To Love'' isimli oyunu sahneledi. Manhattan'da Broadway caddesinde bulunan ''Symphony Space'' adlı sanat merkezinde sahnelenen ve büyük beğeni toplayan oyunu başta Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan, New York Başkonsolosu Mehmet Samsar ve eşi Feruze Samsar olmak üzere, çok sayıda Türk ve Amerikalı seyirci izledi. Danslarla zenginlik kazanan oyun İngilizce sahnelendi. TARTE'nin kurucusu ve sanat yönetmeni, ''Sevmek'' oyununun yazarı Ayşe Eldek gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunda Büyükada'da yaşayan Ermeni bir kızın Atatürk'e olan aşkını sahnelemeye çalıştığını anlattı. Ayşe Eldek şöyle konuştu: ''Bu oyunu Gazi'nin Hüzünlü Aşığı isimli kitaptan esinlenerek yazdım. İstanbul Büyükada'da yaşayan ve Ermeni olan bir kızın Atatürk'e olan aşkı ve ona ulaşmak için gösterdiği çabaları yansıtmaya çalıştım. Oyunun içine bir kaç tane de ekstra karakter koydum ve ilginç bir hale getirmek için de arkadaşım Sevin Çeviker ile beraber danslar ilave ettik. Neden böyle bir konuyu seçtim diye sorarsanız, annem ve anneannemden de hatırlıyorum, İstanbul'un o kozmopolitan zamanlarında, (sen şusun, busun) demeden insanların birbirini nasıl sevdiğini, birbirlerine nasıl bağlı olduklarını duyardım. Bunları bir araya getirerek bir oyun çıkartmak istedim. Bu, o sakladığımız sevgiyi ortaya çıkartmak için küçücük bir hatırlatma projesiydi. İnşallah bu projeyi daha güzel imkanlarla hem Avrupa'ya, hem Türkiye'ye, hem de değişik yerlere götürmeyi planlıyoruz.'' Türk ve Amerikalı oyuncuların ve dansçıların yer aldığı oyunun yönetmenliğini Zishan Uğurlu, koreografisini Sevin Çeviker yaptı. Oyunun ardından Ahmet Bodur ve Burçin Verekdal'ın sunduğu tango gösterisi de izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.