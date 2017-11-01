Tarsus'taki gizemli kazıda, St. Paul İncili ve Dakyanus Hazinesi iddiası

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde bulunan 82 Evler Mahallesi\'nde bir gecekonduda özel harekât polisleri gözetiminde yapılan esrarengiz kazı, yaklaşık 1 yıldan bu yana sürüyor. CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, bölgede Aziz Paul İncili ile Dakyanus hazinesinin arandığını iddia etti.

Ankara\'da oluşturulan 20 kişilik özel bir ekip tarafından, özel harekât polislerinin önlemleriyle 13 Kasım 2016\'da başlatılan kazı, gizlilik içerisinde devam ediyor. Polis barikatları ve brandalarla çevrili kazı alanında kimsenin giriş-çıkışına izin verilmezken, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, bölgenin sır perdesini koruduğunu belirtti. Kazıyla ilgili önemli iddiada bulunan Atıcı, şunları söyledi:

\"Mersin\'in Tarsus İlçesi\'ndeki esrarengiz kazı devam ediyor. Buradaki sır perdesi aralanmış değil. Bir yıldır yaptığım çalışmalar neticesinde, topladığım bilgilere göre burada iki ayrı hazine aranmaktadır. Bunlardan bir tanesi Aziz St. Paul\'ün İncili, diğeri de Dakyanus\'un hazinesidir. Eğer ikisinden birisi ya da ikisi de bulunduysa bu Türkiye için çok ama çok büyük bir hazinedir. St. Paul\'ün İncil\'inin burada olduğu ve bu işin de uzunca bir süredir Vatikan tarafından bilindiği ve bu İncil\'in bulunmak üzere burada kazı yapılmasını uzaktan teşvik ettiği, desteklediği ise iddialar arasındadır. Elbette bu uluslararası bir ilişki ağı gerektirir. Bu nedenle de son derece önemli bir iddiadır.\"

İddiaların çok ciddi olduğunu ifade eden Atıcı, \"Peki, bu iddia akla ve mantığa uygun mudur? Evet, son derece uygundur. Çünkü St. Paul, Hazreti İsa\'nın en yakın havarilerinden bir tanesidir ve Tarsus\'a yerleşmiştir. Yine Roma İmparatoru Dakyanus\'un da burada yaşadığı ve hazinesinin de burada gömülü olduğu bilinmektedir. Tırnak içinde resmi kazı çalışmalarından önce burada kaçak kazılarda da pek çok eşyanın bulunduğu ve kaçırıldığı yönünde iddialar arasındadır. Bütün bu iddiaları da hükümet yetkililerinin yanıtlaması gerekir. Ama aylardır burada gizli kazı yapan bir hükümet, bu saatten sonra kalkıp \'ben bir şey bulamadım\' derse ne kadar inandırıcı olur, onu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum\" diye konuştu.

AZİZ PAULUS KİMDİR?

Yahudi kökenli bir aileden gelen Paulus ya da Yahudi adı olan Saul, M.S. 3 yılında Tarsus\'ta doğmuştur. Baba mesleği olan çadır bezi dokumacılığı yapmıştır. 13 yaşına doğru hahamlıkla ilgili öğrenim görmesi için Kudüs\'e gönderildi. Doğduğu kent olan Tarsus\'a döndüğünde çifte vatandaşlık hakkını elde etti yani hem Tarsus hem de Roma vatandaşı oldu. M.S.34\'e doğru yeniden Kudüs\'e gitti. Hristiyanlık dinini yaymaya ve öğrenim görmeye devam etti. Bu arada Antakya\'da Hristiyanlık öncülerinden Barnabas ile Hristiyanlık konusunda çalışmalar yapan Saul adını, Roma adı olan Paulus ile değiştirdi. M.S.36 yılında hiç ummadığı bir anda İsa ile karşılaştı. Bu karşılaşma sonrasında İsa\'nın yolunda ilerleyeceğini açıkladı. Hristiyan inancının temel öğelerini öğrendi. Tarsus\'a döndüğünde Hristiyanlık çalışmalarına devam etti ve bir Hristiyan topluluğu kurdu. 43 yılında Barnabas\'la yeniden karşılaşan Paulus, Hristiyanlığa inananları ziyaret için tekrar Kudüs\'e gitti. Barnabas ile ayrılan Paulus ikinci dinsel görevine Silas ve Timetheos adlı din adamları ile devam etti. Suriye, Kilikya, Anadolu, Efes, Kayseri, Filibe, Selanik ve Pire\'ye gitti. Bazı söylentilere göre, M.S. 62 yılında serbest bırakıldı, bazı söylentilere göre ise de M.S. 66\'da idam edildi.

DAKYANUS HAZİNESİ NEDİR?

Esrarengiz kazıyla gündeme gelen Dakyanus Hazinesi, Türkiye\'de define avcılarının yakından bildiği bir konu. Definecilerin kendi aralarında ağızdan ağza aktardığı birçok efsanede Dakyanus Hazinesi\'nden söz ediliyor. Günümüzde kurulan birçok defineci sitesinde de Dakyanus Hazinesi\'yle ilgili yazılar yer alıyor. Tarihi kayıtlara göre Dakyanus, M.S. 250 yılı civarında Roma İmparatorluğu tahtına çıkmış bir isim. Tarihi kayıtlar Dakyanus\'un çok kısa bir süre tahtta kaldığını belirtiyor ancak efsanelerde Dakyanus altın düşkünü, başta tacı ve tahtı ile sarayındaki sütunlar olmak üzere birçok eşyasını altından yaptıran imparator olarak anlatılıyor. Efsanelerde, Dakyanus\'un sarayına altından kandiller astırdığı, kandillerin gümüşten zincirlerle tavana asıldığı da yer alıyor. Tarihsel kayıtlardan yola çıkan bazı kaynaklar, Dakyanus\'un, ilk Hristiyanlar olan ve inanışa göre zulümden kaçarak bir mağarada 300 yıl uyuyan Yedi Uyurlar (Eshab-ı Keyf) döneminde hüküm sürdüğünü, Yedi Uyurlar\'ın, Dakyanus\'a karşı geldiklerini yazıyor. Bugüne kadar Anadolu\'da ve yakın coğrafyalarda yapılan kazılarda Dakyanus adına bastırılmış altın sikkeler bulundu ancak hazineye dair herhangi bir kayıt bulunmuyor.



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