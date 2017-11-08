Tarsus'taki gizemli kazıda kültür varlığına rastlanmamış

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde bir gecekonduda, MİT ve özel harekât polisleri gözetiminde 1 yıl süren ve 3 Kasım\'da sona eren gizemli kazıyla ilgili uzmanların hazırladığı rapor ortaya çıktı. Raporda, 1 adet bronz sikke ve kırık sütun parçası bulunan kazıda \'envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığı\'na rastlanmadığı vurgulanarak, kazı çalışmalarının sonlandırılmasının istendiği belirlendi.

Ankara\'da oluşturulan 20 kişilik özel bir ekip tarafından, özel harekât polislerinin önlemleriyle Tarsus\'un 82 Evler Mahallesi\'nde bir gecekonduda, 13 Kasım 2016\'da başlatılan kazı 3 Kasım 2017\'de sona erdi. Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi. St. Paul\'ün İncili ve Kral Dakyanus\'un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyı incelemek isteyen CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, defalarca gitmesine rağmen alana alınmadı. Kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü\'ne gönderildi.

82 Evler Mahallesi\'nde 3\'ncü derece arkeolojik SİT alanında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin 2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda, şunlar kaydedildi:

\"Alanda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmamış olması nedeniyle kazı çalışmalarının sonlandırılması kanaatine varıldığı belirtilerek, alanda açılan 3 kazı çukurunun can ve mal güvenliği açısından kapatılması talep edilmektedir. Bu kapsamda bahse konu kazı çukurlarının yürürlükteki mevzuat hükümleri kapsamında gerekli güvenlik tedbirleri alınması kaydıyla iliniz, Tarsus Müze Müdürlüğü\'nce kapatılması ve sonucunda bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü\'ne bilgi verilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.\"



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