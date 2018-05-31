Tarsus'taki dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde dün etkili olan dolu yağışının 21 bin 250 dekarlık üzüm bağında, yüzde 30-60 oranında zarara neden olduğu belirlendi.

Tarsus\'ta dün dolu yağışının ardından zarar tespit çalışmaları başladı. Yağışın, ilçedeki ekili alanlarda 28 milyon 356 bin 250 liralık zarara yol açtığı tespit edildi. Cinköy, Çiriştepe, İbrişim, Karadirlik, Tepeköy, Kaklıktaşı, Karadiken, Çakırlı, Ulaş ve Eskişehir mahallelerindeki üzüm bağlarının da doludan büyük zarar gördüğü kaydedildi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, teknik elemanlarca yapılan ön tespit çalışması neticesinde 1120 çiftçiye ait 21 bin 250 dekar üzüm bağı alanının yüzde 30-60 oranında zarar gördüğü bildirildi. İl Müdürlüğü\'ne afet ihbarı yapıldığı ve ayrıca ilgili muhtarlıklardan zarar gören çiftçilerin isim listesinin oluşturulması istendiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, zarar gören ürünlerin fenolojik dönem olarak TARSİM kapsamında olup, TARSİM yaptıran üreticilerin zaman geçirmeden sigorta şirketlerine başvurarak hasarlarını tespit ettirmeleri gerektiği vurgulandı.



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