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Tarsus'ta zincirleme kaza: 7 yaralı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

26 Şubat 2018 00:31

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Tarsus ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Yıldız\'ın kullandığı 34 PFS 11 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Emine Canan Ayhan idaresindeki 34 PB 6672 otomobil ile çarpıştı. Daha sonra araçlara, arkadan gelen iki otomobil ile bir panel çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralılardan Hasan Yıldız ile Şeyhmus Yıldız\'ın durumlarının ağır olduğu belirtildi. 
Jandarma ve polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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