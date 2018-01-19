T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tarsus'ta Vakıf Müdürü'ne baltalı saldırı  

Tolunay DUMAN/TARSUS (Merdin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesi Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Ahmet Sarman'ın da içinde bulunduğu araca baltalı saldırıda bulunuldu

19 Ocak 2018 19:59

Tolunay DUMAN/TARSUS (Merdin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesi Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Ahmet Sarman\'ın da içinde bulunduğu araca baltalı saldırıda bulunuldu. Sarman\'ın hafif yaralandığı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Fatih Mahallesi Adana Caddesi\'ndeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'ndaki ofisinden aşağı inen Ahmet Sarman otomobiline bindi. Vakıftan otomobiliyle ayrılan Sarman kısa süre sonra kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada, kaldırımda yürüyen ve elinde balta bulunan bir kişi, Sarman\'ın aracına baltayla saldırdı. Aracın camına balta ile sert bir darbe vuran saldırgan, ardından olay yerinden uzaklaştı. Saldırıdan hafif yaralarla kurtulan Sarman ayakta tedavi edilirken, Sanlı\'nın vakıftan sürekli yardım aldığı ve alkol problemi olduğunu öğrenildi.
Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalara başladı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolunay DUMANTARSUS Merdin DHA MERSİN TarsusSosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Ahmet SarmanSarmanFatih Mahallesi Adana Caddesi Sosyal YardımlaşmaDayanışma VakfıAhmet SarmanVakıftanBuAracınSaldırıdanSanlıPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24