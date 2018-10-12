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Tarsus'ta TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen TIR'da bulunan Erkan Uca (20) yaşamını yitirdi, ağabeyi sürücü Erdal Uca (30) ağır yaralandı

12 Ekim 2018 20:00

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen TIR\'da bulunan Erkan Uca (20) yaşamını yitirdi, ağabeyi sürücü Erdal Uca (30) ağır yaralandı.
Kaza, Mersin-Tarsus Otoyolu Batı Gişesi kavşağında meydana geldi. 33 EAY 91 plakalı çekici ve 33 BTE 89 dorse plakalı TIR, sürücüsü Erdal Uca\'nın yağıştan kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Erdal Uca ağır yaralandı, yanında bulunan kardeşi Erkan Uca yaşamını yitirdi. Olay yerine çağrılan kurtarma ekipleri, Erdal Uca\'yı sıkıştığı araçtan çıkardı. Erdal Uca, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Erkan Uca\'nın cansız bedeni ise Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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