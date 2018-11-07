Tarsus'ta tefeci operasyonu: 16 gözaltı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Teleficilik yapan şahısların yakalanması için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Basılan ev ve iş yerlerinde çok sayıda çek, senet, tapu, banka dekontu, hesap kartı ile 2 pos cihazı, 3 ruhsatız tüfek ele geçirilirken, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.



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