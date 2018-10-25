Tarsus'ta sağanakla gelen dolu, ekili alanları vurdu

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde sağanakla birlikte gelen dolu, ekili alanları vururken, ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı.

Tarsus ilçesine bağlı, Aliağa, Bahşiş, Yeşiltepe, Hasanağa, Köselerli, Kulak, Alifakı ve Akarsu mahallelerinde yağışla birlikte gelen dolu etkili oldu. Yağan dolu nedeni ile bölgede bulunan seralarda hasar meydana geldi. Üreticilerin başvurusu üzerine Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasar tespit komisyonu oluşturdu. Ekipler arazide hasar tespit çalışmalarına başladı. İlk belirlemelere göre bölgede 270 çiftçiye 5 bin 600 dekar arazide ekili bulunan güzlük biber, kabak, lahana, marul, patlıcan, ıspanak, pırasa ve karnabaharın ve 32 dekarlık bir seranın da zarar gördüğü ortaya çıktı. Tahmini zararın 9 milyon 229 bin 650 TL olduğu belirlendi.