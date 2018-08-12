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Tarsus'ta motosiklet kazası: 2 ölü

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, tali yolda giden motosikletin çarptığı Mehmet Yaşar (16) ile yola savrulan sürücüsü Nakıp Keklik (30), yaşamını yitirdi

12 Ağustos 2018 22:08

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Tarsus ilçesinde, tali yolda giden motosikletin çarptığı Mehmet Yaşar (16) ile yola savrulan sürücüsü Nakıp Keklik (30), yaşamını yitirdi. 
Kaza, öğleden sonra D- 400 yolu Yeşilmahalle mevkisinde meydana geldi. Tali yolda giden Nakıp Keklik yönetimindeki 01 KR 572 plakalı motosiklet, önüne çıkan Mehmet Yaşar\'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Yaşar ile motosikletten yola savrulan Nakıp Keklik, ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Mehmet Yaşar ve Nakıp Keklik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Yaşar ile Keklik\'in aileleri, hastaneye koşup, uzun süre gözyaşı döktü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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