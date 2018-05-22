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Tarsus'ta kayıp şoför, ölü bulundu

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 1 gündür kayıp olan Levent Andıl'ın (34) cesedi bulundu

22 Mayıs 2018 14:37

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde, 1 gündür kayıp olan Levent Andıl\'ın (34) cesedi bulundu.
İlçeye bağlı Dedeler Mahallesi\'ndeki taş ocağı yakınlarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine giden jandarma ekipleri, ailesinin 1 gün önce kayıp başvurusu yaptığı kamyon şoförü Levent Andıl\'ın cansız bedenine ulaştı. Bir süredir işsiz olan Andıl\'ın cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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