Tarsus'ta, 'Kadın Çiftçiler Günü’ne renkli kutlama- Yeniden

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü özel etkinliklerle kutlandı. Gün boyu süren etkinlikler kapsamında, kadın çiftçilere sağlıklı ve dengeli yaşam için bilgilendirmeler yapıldı. Düzenlenen ödüllü yarışmalarla da etkinliğe katılan kadın çiftçiler ve çocukları keyifli anlar yaşadı.

Tarsus\'ta, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle, lastik firması Lassa tarafından kadın çiftçiler ve çocuklarına özel bir etkinlik düzenleyince, renkli görüntüler ortaya çıktı. \'Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak\' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, günde ortalama 10 saat çalışan kadın çiftçilere sağlıklı ve dengeli yaşam için özel çalışmalar sunuldu. Uzman danışmanlar, kadın çiftçilere kolaylıkla uygulayabilecekleri diyet ve egzersiz önerileri verdi. Bu çalışmaların ardından gerçekleştirilen ödüllü yarışma ile etkinliğe katılan 300 kadın çiftçiden en başarılı ilk üç kadın çiftçiye akülü traktör hediye edildi. Etkinliğe katılan 120 çocuk ise tişört boyama gibi birçok aktivite ile eğlenceli vakit geçirme şansına sahip oldu.

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü Türkiye’nin en önemli tarım alanlarından Tarsus’ta kutlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, şöyle konuştu:

\"Lassa Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak projesi ile tüm çiftçilerin hayatlarına değer katmak ve bu sayede tarımda, toplumumuzda, çevremizde ve ekonomimizde bir gelişim alanı yaratmayı hedefliyoruz. Ülkemizde, kadın çiftçilerin pek çok farklı sıkıntıya göğüs gerdiğini biliyoruz. Bu bilinçle bir araya geldiğimiz Tarsuslu kadın çiftçilerin bir yandan onlara ayrılan bu özel günde keyifli vakit geçirmelerini sağlarken bir yandan da kolaylıkla uygulayabilecekleri sağlık önerileri ile onları desteklemeye özen gösterdik. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kadın çiftçilerle birlikte kutlamaktan memnuniyet duyduk.\"



FOTOĞRAFLI