Tarsus'ta kaçak kazıyı devam ettiren 7 kişi yakalandı

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde, bir evin bahçesinde tespit edildikten sonra kapatılan kaçak kazı alanında yeniden çalışma yapan 5 kişi ile irtibatlı oldukları 2 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce Şehit Mustafa Mahallesi\'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alarak gittikleri evin bahçesinde 4 metre derinliğinde 3 metre çapında çukur kazıldığını belirledi. Çukur zemininde üzerinde balık ve kuş figürleri bulunan 5 metrekare genişliğinde M.S. 2\'nci Yüzyıl\'dan kalma mozaik ile kalp şeklinde 80 santimetre çapında lahit olduğu değerlendirilen sütun taşına el koyuldu. Eve çağrılan Müze Müdürlüğü görevlileri rapor tutup mozaiği koruma altına alırken kazı yapan S.A., gözaltına alındı.

Soruşturma sürerken, evde hareketlilik olduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları kontrolde 5 kişiyi aynı yerde kazı yaparken suçüstü yakaladı. Genişletilen soruşturmada, şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 8\'i bulurken, soruşturma sürüyor.

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