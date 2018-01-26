Tarsus'ta define avcıları suçüstü yakalandı

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Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı

26 Ocak 2018 19:21

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Kaçakların gün yüzüne çıkarttığı eserlere de el konuldu.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,  Fatih Mahallesi Ayhan Bozpınar Caddesi üzerindeki dışarıdan görünmeyecek şekilde etrafı beton duvarlarla çevrili bir iş yerinde kaçak kazı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Ekipler, kazıda gün yüzüne çıkarılan 5 sikke, 1 ok ucu, 1 adet sütun başı parçası mermer, 1 mermer blok taşın tarihi değerlerinin bulunup bulunmadığının anlaşılması için Müze Müdürlüğü’ne başvurdu. Arkeologların yaptığı incelemede kaçak kazı ortaya çıkartılanların 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında alınıp satılmasının yasak olduğu eserler olduğunu belirledi.
Yapılan değerlendirmede eserler arasında Roma dönemine ait 1 adet bronz ok ucu,  3 adet sikke, 1 adet mermer sütün başı, 1 adet mermer blok taş, muhtelif dönemlere ait 2 sikke olduğu anlaşıldı.
Bu arada kazı ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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