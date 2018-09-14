Tarsus'ta 7 kadın muhtar adayı, seçim çalışmalarına başladı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde, yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte mahallelerine hizmet etmek isteyen muhtar adaylarının isimleri ortaya çıkarken, 7 kadın aday bir araya gelerek, \"Bu yarışta biz de varız\" dedi.

Gaziler Mahallesi Muhtar adayı 1 çocuk annesi Çiğdem Ekici, Yeni Mahalle Muhtar adayı 2 çocuk annesi Dilek Kuydeşen, Altaylılar Mahallesi muhtar adayı 2 çocuk annesi Perihan Özcan, Şehitler Tepesi Mahallesi Muhtar adayı 3 çocuk annesi Tülay Şahbaz, Eski Ömerli Mahallesi muhtar adayı 3 çocuk annesi Sakine Sindar, Akşemseddin Mahallesi muhtar adayı 3 çocuk annesi Hayat Çevik Akpınar ve yine Akşemseddin Mahallesi Muhtar adayı 1 çocuk annesi Sevda Kurt Özcan, adaylıklarını açıklamak için bir araya geldi. Kadın adaylar, birbirlerine projelerini anlatarak, mahalleleri için nasıl bir hizmet üreteceklerini ve kazanmak için neler yapmaları gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunup izleyecekleri yol haritalarını belirledi. Hizmet etmek için yola çıkan ve kendileri gibi diğer mahallerde de kadın adaylar olduğu fark eden kadın adayları birbirleri ile irtibata geçerek topluca basın açıklamasında bulunarak, \"Hizmet için cinsiyet ayrımı yapmadan sahada çalışma yapmak için adaylığımızı açıklıyoruz\" diye konuştu.

SİLAH BULUNDURMAYACAĞIZ

Din, dil ve ırk ayrımı yapmadan eşit şekilde hizmet anlayışı ile yola çıktıklarını belirten 7 kadın muhtar adayı, \"En iyi silah kalemdir sözünden hareketle muhtarlığı kazanmamız durumunda silah müracaatında bulunmayacağız. Silaha karşıyız. Anne şefkati ile özellikle düşkün mahalle sakinlerinin yanında olacağız\" dedi.

3’ü ev hanımı olan aralarında emekli bankacı, folklor eğitmeni, tekstilci, anaokulu görevlisinin de olduğu 7 kadın aday, şunları söyledi:

\"Tarsus’ta kadın muhtar olarak sadece Kurbanlı Mahallesi Muhtarı Aysuna Yılmaz var. Uzun yıllar muhtarlık görevinde bulundu. Kadın olarak bu işin başarılabileceğini gözler önüne serdi. Bizlerde kendisini örnek alarak muhtarlık hizmetlerini mahallemize getirmek için aday olduk. Her birimizin kendi mahallesinde seçilerek muhtar olmasını diliyoruz.\"

7 kadın, tüm muhtar adaylarına başarı dileğinde bulunarak eşit bir yarış için şimdiden çalışmalara başlayacaklarını sözlerine ekledi.

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