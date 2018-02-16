Tarsus'ta 2 kişinin öldüğü soygun girişimine 3 tutuklama

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde bankaya para götürürken otomobilde silahlı saldırıya uğrayan akaryakıt istasyonunun müdürü Erkan Özçivi (46) ve muhasebe müdürü Gökçen Gökçe\'nin (32) öldürülmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı.

Olay, 30 Ekim günü Mithatpaşa Mahallesi Mavi Bulvar\'da meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunun müdürlüğünü yapan Erkan Özçivi yönetimindeki 06 FB 7119 plakalı otomobille bankaya para götürürken, yanına üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet yanaştı. Başlarında kask bulunan iki kişi, Özçivi\'yi aracını yolun sağına yanaşmaya zorladı. Aracı durduran Özçivi, konuşmak için camı indirdi. Bu sırada motosiklet sürücüsü, yanında bulunan tüfeği araç içerisine doğrultarak iki el ateş etti. Saldırganlar parayı alamadan olay yerinden hızla uzaklaştı. Saldırıda Erkan Özçivi olay yerinde, yanındaki Gökçen Gökçe ise kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, olayla ilgili olarak 3 gün önce A.D. (20), T.A. (21) ve C.A.\'yı (24) yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden T.A.\'nın evinde yapılan aramada, bir tabanca ve 3 şarjör ele geçirildi. T.A.\'nın bankaya para götürüldüğü zamanı arkadaşları A.D. ile C.A.\'ya ilettiği ortaya çıktı. Emniyetteki ilk ifadelerinde suçlarını itiraf eden şüphelilerin, olayda kullandıkları tüfeği önce bir kuyuya sonrasında ise çıkarıp göle attığı belirlendi. Dalgıçlar tarafından gölde yapılan aramada tüfek bulunurken emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI